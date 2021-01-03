ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Беларуси с начала года вступили в силу новые правила охоты

03.01.2021 15:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала нового года в силу вступили и новые правила охоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они будут регулироваться двумя актами: «Правила охоты» и «Правила ведения охотничьего хозяйства».

В Беларуси с начала года вступили в силу новые правила охоты

Согласно первому акту, для белорусских охотников не нужно оформлять карточку учета нарушений: теперь она упразднена. Кроме того, пользователи охотничьих угодий получили возможность вносить правки в разрешения на добычу животных.

В Беларуси с начала года вступили в силу новые правила охоты

Возможность заняться безоружейной охотой получили несовершеннолетние граждане. Теперь минимальный возраст для этого составляет 16 лет. Продлены сроки действия разрешения на хранение оружия для охоты. Ранее срок составлял 3 года, а теперь – 5 лет.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. С начала нового года в силу вступили и новые правила охоты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь они будут регулироваться двумя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экономист назвал точный курс доллара на май 2021 года
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика