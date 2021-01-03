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Марина Максимова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Это просто космос))», «Оторваться не могу. Уже раз 100 пересмотрела. Как это женственно, нежно», «Повезло, кто снимал», «Вау, так эстетично, элегантно, аккуратно», «Ооочень красиво и неожиданно такое увидеть, БОМБА», – выразились пользователи Сети о публикации певицы МакSим.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Певица МакSим оголила ягодицы в пикантном видео Трогательные песни о любви принесли артистке огромную популярность.

В 2006 году певица МакSим записала знаменитый альбом «Трудный возраст» и стала известной российской поп-дивой. Трогательные песни о любви принесли артистке огромную популярность, задевая за душу многих романтичных натур. Однако впоследствии карьера певицы пошла на спад и долгое время звезда не выступала. Сейчас знаменитость продолжает заниматься творчеством и вовсю ведет инстаграм-канал, как и другие красотки из мира шоу-бизнеса.Недавно артистка показала подписчикам откровенное видео со своим участием. По сюжету ролика она занималась лепкой вазы из глины в светлой комнате, то и дело демонстрируя оголенные части тела и поглаживая их. В кадр попали обнаженные бедра, ягодицы МакSим и прочие особенности женственной фигуры. Эффектная женщина принимала пикантные позы и в конце концов разделась до обтягивающего боди.Видеоролик произвел фурор среди поклонников поп-дивы и никого не оставил равнодушным.