ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Певица МакSим оголила ягодицы в пикантном видео

03.01.2021 15:17 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Певица МакSим оголила ягодицы в пикантном видео
Марина Максимова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Исполнительница хита «Знаешь ли ты» предстала перед камерой в непривычном образе. Певица МакSим поделилась с поклонниками откровенным видеороликом.

В 2006 году певица МакSим записала знаменитый альбом «Трудный возраст» и стала известной российской поп-дивой. Трогательные песни о любви принесли артистке огромную популярность, задевая за душу многих романтичных натур. Однако впоследствии карьера певицы пошла на спад и долгое время звезда не выступала. Сейчас знаменитость продолжает заниматься творчеством и вовсю ведет инстаграм-канал, как и другие красотки из мира шоу-бизнеса.

Недавно артистка показала подписчикам откровенное видео со своим участием. По сюжету ролика она занималась лепкой вазы из глины в светлой комнате, то и дело демонстрируя оголенные части тела и поглаживая их. В кадр попали обнаженные бедра, ягодицы МакSим и прочие особенности женственной фигуры. Эффектная женщина принимала пикантные позы и в конце концов разделась до обтягивающего боди.

Видеоролик произвел фурор среди поклонников поп-дивы и никого не оставил равнодушным.

«Это просто космос))», «Оторваться не могу. Уже раз 100 пересмотрела. Как это женственно, нежно», «Повезло, кто снимал», «Вау, так эстетично, элегантно, аккуратно», «Ооочень красиво и неожиданно такое увидеть, БОМБА», – выразились пользователи Сети о публикации певицы МакSим.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Трогательные песни о любви принесли артистке огромную популярность.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Вместе победим заразу!»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика