Источник материала: UDF



Седокова засветила ягодицы / instagram.com/annasedokova

«Ты горячая, аппетитная как шурпа в казане», «Тимм тоже тогда должен быть раздет», «Грань между сексуальностью и пошлостью тонка. Жаль, что все чаще и чаще фото далеки от сексуальности», - написали фанаты.

Седокова засветила ягодицы / instagram.com/annasedokova

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анна Седокова в секси-белье порезвилась со своим молодым мужем Певица показала постельное фото с супругом.

На снимке она позирует в синем эротическом белье. Рядом с ней на кровати сидит ее супруг, баскетболист. Молодой человек одет в белую рубашку и темные штаны. При этом Анна сидит к камере спиной и показывает свои ягодицы. А сам Янис обнимает свою супругу.