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Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича

03.01.2021 15:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича
Тадеуш Кондрусевич. Фото: ТВР
Ватикан назначил апостольским администратором в Беларуси епископа Казимира Великосельца.

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич уходит на пенсию, сообщается на сайте радио Ватикана.

В официальном сообщении Святого Престола говорится, что Папа Римский принял прошение об отставке, поданное Тадеушем Кондрусевичем, в соответствии каноном 401 §1Кодекса каноничного права. Одновременно принято решение о назначении апостольским администратором епископа Казимира Великосельца.

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.

Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около трех месяцев. Александр Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».

22 декабря, апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич заявил: по информации государственных органов, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения в страну.
 
 
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31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь.
 
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