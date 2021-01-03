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Тадеуш Кондрусевич. Фото: ТВР

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича 31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь.

Архиепископуходит на пенсию, сообщается нарадио Ватикана.В официальном сообщении Святого Престола говорится, что Папа Римский принял прошение об отставке, поданное, в соответствии каноном 401 §1Кодекса каноничного права. Одновременно принято решение о назначении апостольским администратором епископа Казимира Великосельца.31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около трех месяцев.несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций», «как разрушать нашу страну».22 декабря, апостольский нунций в Беларусизаявил: по информации государственных органов, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения в страну.