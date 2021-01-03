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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Компьютер с Flash Player уязвим для вирусов. Разработчики рассказали, как удалить его Приложение Adobe Flash Player никогда не могло похвастаться надёжностью и защищённостью.

На протяжении всего своего жизненного цикла программное обеспечение Adobe Flash Player не могло похвастаться надёжностью и защищённостью, так что 31 декабря 2020 года Adobe официально и бесповоротно «убила» свою технологию проигрывания медиа. С 1 января 2021 года медиапроигрыватель был заблокирован абсолютно везде, где он только использовался, как и весь контент на Flash, даже с сайта были удалены все версии ПО. Но, к сожалению, Adobe Flash Player всё ещё установлен на огромном количестве компьютеров по всему миру, которые потенциально могут быть заражены вирусами. Чтобы это избежать, проигрыватель стоит удалить в ручном режиме — в Adobe даже выпустили инструкцию.Для того, чтобы удалить проигрыватель с компьютера под управлением Windows 10, пользователю нужно перейти в «Панель управления», открыть пункт «Удаление программ», найти там Flash Player, после чего нажать на кнопку «Удалить/Изменить». Стоит отметить, что на более старых версиях операционных систем Windows ПО тоже стоит удалить, процесс аналогичный и отнимает буквально две-три минуты. Если же приложения в списке не обнаружено, то можно спокойно пользоваться системой дальше.На компьютерах под управлением macOS потенциально вредоносное ПО тоже стоит удалить — процесс довольно простой, как и на Windows 10. Пользователю достаточно открыть Finder, после чего перейти во вкладку приложений, открыть папку с утилитами («Другие») и выбрать приложение Adobe Flash Player Install Manager. Запустив его, пользователю достаточно нажать на кнопку «Удалить», дождавшись сообщения о завершении процесса. Естественно, что на Windows 10, что на macOS можно использовать сторонние приложения для удаления программ, но в Adobe считают, что их официальная утилита работает как нельзя лучше.