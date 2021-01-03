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Экономист назвал точный курс доллара на май 2021 года
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Как он объяснил, российская экономика по-прежнему остается зависимой от экспорта углеводородов. Однако взятый Европой курс на зеленую энергетику говорит о том, что эпоха углеводородного сырья медленно подходит к концу, и это отрицательно влияет на стоимость нефти.
«Кроме того, у власти есть постоянное искушение: пополнять бюджет через девальвацию. Это очень легкий способ решать финансовые проблемы страны, но он чреват катастрофическими последствиями», — рассказал Руслан Гринберг в комментарии
Он добавил, что давить на рубль в 2021 году также будут антироссийские санкции США, которые при новом президенте наверняка обретут более последовательный характер. По прогнозу Гринберга, 15 мая 2021 года стоимость доллара на бирже составит 87,53 рубля. При этом эксперт отметил, что научный прогноз отличается от гадания на кофейной гуще тем, что гадание в некоторых случаях сбывается.
Негативное видение ситуации с курсом рубля в 2021 году имеют далеко не все эксперты. Например, аналитик ИК «Фридом Финанс» Валерий Емельянов ранее спрогнозировал укрепление российской валюты в этом году. По его оценке, доллар будет находиться в диапазоне 66-76 рублей, а евро — от 75 до 95 рублей.
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Российская экономика по-прежнему остается зависимой от экспорта углеводородов.
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