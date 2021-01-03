Глава белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич подал в отставку. Назначен новый митрополит

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Папа Римский принял отставку с пастырского правления Тадеуша Кондрусевича. В связи с отставкой митрополита Минско-Могилевским архиепископом назначен Казимир Великоселец. До сих пор он был епископом Пинской епархии.

В 1984 году Казимир Великоселец окончил Рижскую семинарию. Начал путь священнослужителя в деревне Ишколди Барановичского района. Под его духовной опекой находились также Юшковичи, Городище, Столовичи, Полонечка, Новый Свержень, Городея, Кореличи, Мир, Ганцевичи. Кроме церковнослужения, занимался ремонтом храмов.

В 1992 году он был назначен Генеральным викарием Пинской епархии. 24 июня 1999 года в Пинском кафедральном соборе возведен в сан епископа.

Напомним, 1 сентября митрополит Тадеуш Кондрусевич не смог попасть в Беларусь. Гражданина страны не впустили без объяснения причин. Лукашенко заявил, что Кондрусевич «неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь». Кондрусевича не было в стране около четырех месяцев. 24 декабря, перед католическим Рождеством, власти Беларуси наконец пустили его в страну. Уже вечером он провел праздничную службу.