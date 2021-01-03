ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Глава белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич подал в отставку. Назначен новый митрополит

03.01.2021 15:19 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Папа Римский принял отставку с пастырского правления Тадеуша Кондрусевича. В связи с отставкой митрополита Минско-Могилевским архиепископом назначен Казимир Великоселец. До сих пор он был епископом Пинской епархии.

В 1984 году Казимир Великоселец окончил Рижскую семинарию. Начал путь священнослужителя в деревне Ишколди Барановичского района. Под его духовной опекой находились также Юшковичи, Городище, Столовичи, Полонечка, Новый Свержень, Городея, Кореличи, Мир, Ганцевичи. Кроме церковнослужения, занимался ремонтом храмов.

В 1992 году он был назначен Генеральным викарием Пинской епархии. 24 июня 1999 года в Пинском кафедральном соборе возведен в сан епископа.

Напомним, 1 сентября митрополит Тадеуш Кондрусевич не смог попасть в Беларусь. Гражданина страны не впустили без объяснения причин. Лукашенко заявил, что Кондрусевич «неожиданно выехал для консультаций в Варшаву и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь». Кондрусевича не было в стране около четырех месяцев. 24 декабря, перед католическим Рождеством, власти Беларуси наконец пустили его в страну. Уже вечером он провел праздничную службу.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Папа Римский принял отставку с пастырского правления Тадеуша Кондрусевича. В связи с отставкой митрополита Минско-Могилевским архиепископом назначен Казимир...
 
Новости дня
Новости разные
 
Найстарэйшы ярарх Беларусі. Чым вядомы біскуп Велікаселец, якога папа часова прызначыў кіраваць каталіцкай царквой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика