|
Не понравился. В московском зоопарке панда разрушила снеговика в своём вольере
Источник материала: СТВ
Новости России. Московский зоопарк опубликовал видео борьбы бамбукового мишки со снеговиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Снежный человечек жил в вольере всего один день. Однако панде не очень понравилось присутствие чужака в своем доме.
Она решила выяснить с ним отношения, но снеговик на контакт никак не шел. В итоге мишка поломал несговорчивого и, одержав победу, съел морковку проигравшего.
После небольшого перекуса довольный мишка принялся резвиться в снегу.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Московский зоопарк опубликовал видео борьбы бамбукового мишки со снеговиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снежный человечек жил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)