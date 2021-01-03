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Не понравился. В московском зоопарке панда разрушила снеговика в своём вольере

03.01.2021 15:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Московский зоопарк опубликовал видео борьбы бамбукового мишки со снеговиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не понравился. В московском зоопарке панда разрушила снеговика в своём вольере

Снежный человечек жил в вольере всего один день. Однако панде не очень понравилось присутствие чужака в своем доме.

Не понравился. В московском зоопарке панда разрушила снеговика в своём вольере

Она решила выяснить с ним отношения, но снеговик на контакт никак не шел. В итоге мишка поломал несговорчивого и, одержав победу, съел морковку проигравшего.

Не понравился. В московском зоопарке панда разрушила снеговика в своём вольере

После небольшого перекуса довольный мишка принялся резвиться в снегу.

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Новости России. Московский зоопарк опубликовал видео борьбы бамбукового мишки со снеговиком, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Снежный человечек жил...
 
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