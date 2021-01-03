Сергей Скиба: «Мне говорили: ты кого тренируешь, они на выборах будут творить неизвестно что!»

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Чемпион мира по кикбоксингу о том, как перед спорстменами встал выбор — совесть или зарплата.





— Как только я подписал открытое письмо спортсменов против насилия, мне дали понять, что я не смогу принять участие в чемпионате Беларуси по кикбоксингу, — рассказал в интервью каналу «Маланка Медиа» трехкратный чемпион мира и 8-кратный обладатель Кубка мира, победитель чемпионатов Европы и других топовых турниров по кикбоксингу и таиландскому боксу Сергей Скиба.

Из-за давления администрации ОАО «Нафтан», где Сергей ушел в стачку , и Белорусской федерации кикбоксинга и тайландского бокса спортсмен вынужден был с семьей покинуть Беларусь.

— Сначала мой тренер сказал, что ему позвонил первый заместитель председателя федерации (Юрия Караева — «С») Анатолий Симончик. Потом я пообщался напрямую с Симончиком, и он сказал, что в моем участии на республике не видят смысла, раз я отказываюсь выступать за сборную Беларуси. Раз я пошел в политику, а спорт вне политики, соответственно, в спорте мне делать нечего.

Мне дали понять, если я не отзову свою подпись, то выступить я не смогу. Например, не сдам тест на ковид, либо допинг найдут, но к соревнованиям меня не допустят, — рассказал чемпион.

Он говорит, что не жалеет о том, что подписал письмо спортсменов против насилия.

— Сейчас стоит выбор: либо финансы, либо совесть. Время такое, когда даже зефир в политике. Есть спортсмены, которые пренебрегают совестью, чтобы не лишиться зарплаты. Они делают вид, что они в спорте, ничего не видят, не знают, полностью посвящены тренировкам. Это ужасно! В этот очень жесткий период люди показывают, кто что из себя представляет, — делится спортсмен.

Он признался, что давно был лично знаком с Караевым и Дмитрием Шакуто.





— Пока он (Караев — «С») был замминистра МВД, с ним можно было свободно общаться, приехать в Минск, созвониться, чай попить. Он присутствовал на чемпионатах, принимал участие в награждении, было абсолютно нормальное отношение. Как только он стал министром, он сменил телефоны и, во всяком случае, я больше его не видел.

Никогда бы не подумал, что он так изменится. Когда смотрел его выступления, то, что он говорил о происходящем насилии, я его не узнавал, как будто это два разных человека.

Дмитрия Шакуту я хорошо знаю. Очень маленький процент, что на аудиозаписи не его голос. Это его манера говорить. Учитывая, что он работает инструктором рукопашного боя в спецназе в 3214, я думаю, он способен был совершить то, в чем его обвиняют , — рассказал спортсмен.

Сергей Скиба тренировался вместе и даже тренировал представителей силовых структур.

— Много ребят, которые служат, тренируются с нами. Несколько силовиков из моего города тренировались вместе со мной под моим началом. Мне даже некоторые друзья еще за несколько месяцев до выборов говорили, мол, ты кого тренируешь, они на выборах будут творить неизвестно что. Да что там! Я был всегда вне политики и не верил. Ребята нормальные были, адекватные. Некоторых я даже знал немного, так как город у нас маленький. У одного, например, хобби фотосъемка.

Уже после выборов приходилось общаться, и я спрашивал у них, принимали ли они участие в разгонах. Все отнекиваются, говорят, кто в отпуске был, кто в офисе сидел, никто не признался.

В силовики идут либо ребята из деревень, которые отслужили в армии и им или работать в силовых структурах, или возвращаться в деревню, где нет никакого будущего. Либо ребята, которые занимались спортом, и больше ничего делать не умеют.

Я не знаю, что на них действует. Они говорят, что обороняются, потому что в них кидают камни, горящие бутылки. Говорят: если не мы, то будут бить нас. Хотя я лично не видел никого, кто бы шел с камнями или палками. Максимум, что у человека мог быть флаг, — делится Сергей.

Он рассказал, почему до последних выборов не интересовался политикой, и что заставило его сейчас занять жесткую гражданскую позицию.

— Раньше я действительно не участвовал ни в каких событиях. Так получалось, что вот время всех выборов у меня были соревнования за границей. В этом году 4 августа у меня родилась дочь, поэтому первые события я пропустил. Мне было не до этого, 10 августа я забирал жену из роддома.

А потом стал узнавать, сколько моих друзей пострадало. Это не бунтари, не спортсмены, они драться не умеют. Один ехал в аптеку за обезболивающим, один вышел из кафе после Дня рождения, один вообще был у мусорного контейнера, выбрасывал мусор, — рассказал спортсмен.

Сергей Скиба признался, что из спорта уходить не намерен.

— Я намерен доказать всем, что я в отличной форме, и буду дальше тренироваться и выступать. Если не удастся вернуться в свою страну, буду выступать в другой. Предложения есть из 4 стран.

Предложений всегда было много, как на тренерскую должность, так и для продолжения спортивной карьеры, но я никогда их не рассматривал, — сказал многократный чемпион.