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Роналду установил рекорд популярности в Instagram

03.01.2021 15:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Роналду установил рекорд популярности в Instagram

  • 3.01.2021, 15:22
Роналду установил рекорд популярности в Instagram

Португальский футболист имеет самую большую аудиторию в популярной соцсети.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал рекордсменом соцсети Instagram, сообщает Transfermarkt.

Португальский футболист преодолел отметку в 250 миллионов подписчиков - ему первым в мире покорилось это достижение.

Ближайшим преследователем Роналду среди всех людей является певица Ариана Гранде, у которой 214 миллионов подписчиков. У актера Дуэйна Джонсона - 209 миллионов.

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Португальский футболист имеет самую большую аудиторию в популярной соцсети.
 
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