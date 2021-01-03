Источник материала: Хартия'97

Роналду установил рекорд популярности в Instagram 3.01.2021, 15:22

Португальский футболист имеет самую большую аудиторию в популярной соцсети.

Нападающий "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал рекордсменом соцсети Instagram, сообщает Transfermarkt .

Португальский футболист преодолел отметку в 250 миллионов подписчиков - ему первым в мире покорилось это достижение.

Ближайшим преследователем Роналду среди всех людей является певица Ариана Гранде, у которой 214 миллионов подписчиков. У актера Дуэйна Джонсона - 209 миллионов.

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