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Белорусские банки потеряли каждый четвертый доллар
Источник материала: Хартия'97
Белорусские банки потеряли каждый четвертый доллар
Прибыль банковской системы страны значительно просела.
Власти подвели промежуточные финансовые итоги года. Для банковского сектора они оказались нерадостными, пишут
Регулятор опубликовал финансовые показатели банков на 1 декабря. Прибыль системы за 11 месяцев снизилась по сравнению с 2019 годом на 13,5% — до 943,8 млн BYN.
Понятно, что цены в 2020 году не стояли на месте. Поэтому корректнее сравнивать прибыль не в номинале, а с поправкой на инфляцию. Рост цен в целом по экономике отражает дефлятор ВВП. С учетом этого показателя реальная прибыль банков Беларуси просела на 22,8%.
Еще более печальная картина открывается, если сравнить прибыль 2019 и 2020 годов в долларовом эквиваленте. Долларовая прибыль в прошлом году составила 522,2 млн USD, а в текущем — 389,3 млн USD. В относительном выражении разница достигает 25,5%.
Эффективность работы коммерческих банков отражают такие индикаторы, как рентабельность активов и капитала.
Рентабельность активов — это соотношение среднего размера активов банка и его прибыли за период времени, рентабельность капитала — соотношение капитала и прибыли. В 2020 году средняя рентабельность активов банков РБ составила 1,1% (против 1,4% в 2019-м), рентабельность нормативного капитала — 8,3% (против 10,2%).
Заметно, что рентабельность банков снизилась. Это произошло несмотря на пруденциальные послабления от НБРБ, которые действуют с весны.
По сравнению с 2019 годом ухудшилось качество активов банков. Размер необслуживаемых активов на 1 декабря 2020 года составил 3,393 млрд BYN, а годом ранее был равен 2,731 млрд BYN. И это с учетом послаблений от Нацбанка! Выросла доля токсичных активов: если на 1 декабря 2019-го она достигала 4,7%, то на 1 декабря 2020-го — 4,8%.
При этом международные рейтинговые агентства и независимые белорусские экономисты указывают, что показатель необслуживаемых активов не в полной мере отражает качество активов банковского сектора.
В 2020 году усилилась валютизация активов и пассивов банков. На 1 декабря доля валютных активов составила 52,5% (против 50,5%), валютных пассивов — 52,6% (против 50,6%).
Раз в квартал власти обновляют данные о закредитованности населения. По состоянию на 1 октября 2020 года соотношение долга домашних хозяйств и ВВП РБ поставило новый рекорд — 10,9%.
Кварталом ранее данный показатель был равен 10,8%, а на начало сбора сведений (1 октября 2016-го) — 7,5%.
К 1 октября выплаты домашних хозяйств в счет обслуживания долга и погашения его основной суммы к доходу составили 11,3%. В 2019 году на ту же дату было 10,9%, в 2016-м — 7,3%.
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Прибыль банковской системы страны значительно просела.
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