Источник материала: Хартия'97

«Вместе победим заразу!» 3.01.2021, 15:12

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Фото: tut.by

Партизаны продолжают поднимать боевой дух белорусов.

Сегодня в Беларуси с самого утра начались воскресные марши .

Партизаны продолжают поздравлять и поднимать боевой дух белорусов.

В Минске появились растяжки с поздравлением с Новым годом и лозунгом «Вместе победим заразу!».

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!» .

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