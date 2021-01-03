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«Вместе победим заразу!»

03.01.2021 15:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Вместе победим заразу!»

  • 3.01.2021, 15:12
  • 1,000
«Вместе победим заразу!»
Фото: tut.by

Партизаны продолжают поднимать боевой дух белорусов.

Сегодня в Беларуси с самого утра начались воскресные марши.

Партизаны продолжают поздравлять и поднимать боевой дух белорусов.

В Минске появились растяжки с поздравлением с Новым годом и лозунгом «Вместе победим заразу!».

Фото опубликовал телеграм-канал «Баста!».

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Теги: Минск
 
 
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Партизаны продолжают поднимать боевой дух белорусов.
 
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