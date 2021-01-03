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«Вместе победим заразу!»
Источник материала: Хартия'97
«Вместе победим заразу!»
Партизаны продолжают поднимать боевой дух белорусов.
Сегодня в Беларуси
Партизаны продолжают поздравлять и поднимать боевой дух белорусов.
В Минске появились растяжки с поздравлением с Новым годом и лозунгом «Вместе победим заразу!».
Фото опубликовал телеграм-канал
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Партизаны продолжают поднимать боевой дух белорусов.
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