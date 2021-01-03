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Россия потеряла Южный газовый коридор в Европу

03.01.2021 15:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россия потеряла Южный газовый коридор в Европу

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  • 3.01.2021, 14:43
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Россия потеряла Южный газовый коридор в Европу

Миллер — Путин получили заслуженное.

Одному «деду Морозу» в отдельно взятой стране окончательно испортили Новый год. 31 декабря начались коммерческие поставки газа в Европу из Азербайджана по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) в Европу, который является «притоком» Трансанатолийского трубопровода (TANAP), пишет Telegram-канал «Противітру».

Поставки азербайджанского газа в Европу одобрены Брюсселем в 2016 году, рассчитаны на 25 лет и предусматривают экспорт более 10 млрд м3 – 8 млрд м3 газа в Италию и 2 млрд м3 для Греции и Болгарии, остальное — для соседей.

В перспективе его пропускная способность будет увеличена вдвое.

Данный газопровод был «красной тряпкой» для российского «Газпрома». Начало его эксплуатации означал конец политики энергетического шантажа Кремля, наряду с остановкой Nord Stream 2. Для того, чтобы предотвратить его ввод в эксплуатацию, Москва предприняла крупнейшую в последнее время военно-политическую авантюру – военное наступление в направление TAP марионеточной армии, армянских военных.

В итоге Баку при поддержке Антальи отразил нападение и даже отвоевал большую часть оккупированной Нагорно-Карабахской республики.

Ереван, по сути с подачи «старшего брата» потерпел крупнейшее поражение в военном, территориальном и идеологическом плане. За это послушание он расплачивается крупнейшим протестным движением внутри страны и запросом на смену руководства республики.

Что касается России, она фактически теряет Южный газовый коридор в Европу, пишут авторы канала, отмечая, что Миллер — Путин получили заслуженное.

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Миллер — Путин получили заслуженное.
 
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