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Ночью белорусы смогут увидеть один из мощнейших метеорных потоков года

03.01.2021 15:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ночью белорусы смогут увидеть один из мощнейших метеорных потоков года

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  • 3.01.2021, 14:34
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Ночью белорусы смогут увидеть один из мощнейших метеорных потоков года

Однако вопрос, позволит ли его увидеть погода.

Сегодня ночью, с 3 на 4 января, белорусы смогут набюдать метеорный поток Квадрантиды. Об этом сообщает Astrobel Team.

Если позволит погода, то мы увидим один из мощнейших метеорных потоков года — Квадрантиды. Свое название он получил из старинного названия созвездия «Стенной Квадрант» (в современной астрономии не используется). В настоящее время радиант (область, из которой как бы вылетают метеоры) этого метеорного потока расположен в созвездии Волопас.

Квадрантиды открыли еще в 1839 году, но только в 2003 году был обнаружен предполагаемый родоначальник данного метеорного потока — астероид (196256) 2003 EН1. Именно благодаря ему, как предполагают астрономы, с 28 декабря до 8 января на Земле можно наблюдать самый настоящий «звездопад».

Метеорный поток Квадрантиды достигает максимума своего действия в ночь с 3 на 4 января. В это время жители Земли могут наблюдать от 45 до 100, а порой и 200 метеоров за один час.

Наилучшие условия наблюдений метеорного потока Квадрантиды с территории Беларуси наступают во второй половине ночи, когда над восточным горизонтом появляется созвездие Волопас. Ближе к утру созвездие поднимается достаточно высоко над горизонтом и проходит близко к зениту. Однако в 2021 году в момент максимума действия метеорного потока Квадрантиды положение убывающей Луны частично сможет помешать наблюдениям метеорного потока.

Следующий активный метеорный поток — Лириды, видимый в Северном полушарии, будет наблюдаться в конце апреля.

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