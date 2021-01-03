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Главой католиков в Беларуси стал епископ Казимир Великоселец

03.01.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Папа Римский Франциск принял отставку архиепископа Минского Тадеуша Кондрусевича в связи с достижением предельного возраста. Об этом сегодня, 3 января, сообщила пресс-служба Святого престола.

Главой католиков в Беларуси стал епископ Казимир Великоселец
Руководство архиепархией временно перешло к генеральному викарию Пинской римско-католической епархии, епископу Казимиру Великосельцу — он назначен Апостольским администратором архидиоцезии.
 
 
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Папа Римский Франциск принял отставку архиепископа Минского Тадеуша Кондрусевича в связи с достижением предельного возраста. Об этом сегодня, 3 января, сообщила...
 
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