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Главой католиков в Беларуси стал епископ Казимир Великоселец
Источник материала: Партизан
Папа Римский Франциск принял отставку архиепископа Минского Тадеуша Кондрусевича в связи с достижением предельного возраста. Об этом сегодня, 3 января, сообщила пресс-служба Святого престола.
Руководство архиепархией временно перешло к генеральному викарию Пинской римско-католической епархии, епископу Казимиру Великосельцу — он назначен Апостольским администратором архидиоцезии.
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Папа Римский Франциск принял отставку архиепископа Минского Тадеуша Кондрусевича в связи с достижением предельного возраста. Об этом сегодня, 3 января, сообщила...
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