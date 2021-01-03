ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

"Беларусь это пистолет Путина, приставленный к брюху Европы"

03.01.2021 15:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Российские власти напуганы белорусскими событиями. Об этом в интервью изданию "Русский репортер" заявил экономист Европейского университета Андрей Заостровцев.





– Если взять по абсолютной величине, то это самый дотируемый регион. Я видел расчет, по которому за последние 25 лет туда вложено 116 миллиардов долларов. Если взять семь ближайших к Беларуси российских регионов – Смоленскую, Брянскую, Псковскую, Курскую и другие области, то за 25 лет их расходы только чуть-чуть превышают эту цифру.

– То есть если бы эти миллиарды вложить туда…

– Да-да, именно. У нас любят показывать – вот в Беларуси дороги отличные, а как переедешь границу – сразу обычные российские. Да потому что мы туда очень много вкладываем. Я бы сказал, что по существу, Беларусь – это такой полусубъект Российской Федерации, а Лукашенко – это такой западный Кадыров. С точки зрения Кремля, его нельзя устранить – тогда Беларусь уйдет на запад. И это будет огромный удар по легитимности власти в самой России. Плюс геополитика, о которой так заботятся в Кремле. Раньше это про Кубу говорили по отношению к США, но сегодня можно сказать про Беларусь – это такой пистолет, приставленный к брюху Европы. Поэтому Путин Лукашенко не отдаст. Личные отношения у них не очень, но они, как альпинисты в связке – могут друг друга ненавидеть, но если они обрубят канат, то оба полетят в пропасть. По крайней мере, один точно полетит, но и другому будет несладко. Поэтому Беларусь Москва будет сохранять любой ценой. А протест не может все время идти по нарастающей.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российские власти напуганы белорусскими событиями. Об этом в интервью изданию "Русский репортер" заявил экономист Европейского университета Андрей Заостровцев.
 
Новости дня
Новости разные
 
Максим Богрецов: Не дадим хорошему кризису пропасть зря
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика