"Беларусь это пистолет Путина, приставленный к брюху Европы"

















– Если взять по абсолютной величине, то это самый дотируемый регион. Я видел расчет, по которому за последние 25 лет туда вложено 116 миллиардов долларов. Если взять семь ближайших к Беларуси российских регионов – Смоленскую, Брянскую, Псковскую, Курскую и другие области, то за 25 лет их расходы только чуть-чуть превышают эту цифру.





– То есть если бы эти миллиарды вложить туда…





– Да-да, именно. У нас любят показывать – вот в Беларуси дороги отличные, а как переедешь границу – сразу обычные российские. Да потому что мы туда очень много вкладываем. Я бы сказал, что по существу, Беларусь – это такой полусубъект Российской Федерации, а Лукашенко – это такой западный Кадыров. С точки зрения Кремля, его нельзя устранить – тогда Беларусь уйдет на запад. И это будет огромный удар по легитимности власти в самой России. Плюс геополитика, о которой так заботятся в Кремле. Раньше это про Кубу говорили по отношению к США, но сегодня можно сказать про Беларусь – это такой пистолет, приставленный к брюху Европы. Поэтому Путин Лукашенко не отдаст. Личные отношения у них не очень, но они, как альпинисты в связке – могут друг друга ненавидеть, но если они обрубят канат, то оба полетят в пропасть. По крайней мере, один точно полетит, но и другому будет несладко. Поэтому Беларусь Москва будет сохранять любой ценой. А протест не может все время идти по нарастающей.



