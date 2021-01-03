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Путин не поздравил с Новым годом президентов пяти государств

03.01.2021 15:37 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом глав государств и правительств многих стран мира, однако не упомянул в поздравлении (опубликовано на сайте Кремля) президентов нескольких постсоветских государств. На это обратил внимание украинский "24 канал".



Так, Путин поздравил с Рождеством и Новым годом Джо Байдена, Дональда Трампа, Александра Лукашенко, Реджепа Эрдогана, Си Цзиньпина и других мировых лидеров.

Кроме этого, Путин упомянул в своем поздравлении страны, которые были в составе Советского Союза: Казахстан, Азербайджан, Армению, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Молдову.

Порцию поздравлений получили также Аргентина, Бразилия, Венгрия, Вьетнам, Германия, Греция, Израиль, Индия, Испания, Китай, Канада, Корея, Куба, Монако, Сербия, Словения, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция, ЮАР, Япония.
 
Вспомнил глава России и Папу Римского, Великобританию в лице королевы Елизаветы II и премьера Бориса Джонсона, Венесуэлу и Сирию.
 
Поздравил Путин и международные организации: ООН, МВФ, МОК, ФИФА и УЕФА, международные федерации дзюдо и хоккея с шайбой, а еще и ряд бывших глав государств - Синдзо Абэ, Сильвио Берлускони, Джорджа Буша, Роберта Кочаряна, Романо Проди, Сержа Саргсяна, Николя Саркози, Франсуа Фийона, Тарью Халонен, Короля Хуана Карлоса I и Герхарда Шредера.

Однако в поздравлении российский президент даже не упомянул Украину и Владимира Зеленского, а также Грузию, Латвию, Литву и Эстонию, отмечает телеканал.
 
 
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Президент России Владимир Путин поздравил с Новым годом глав государств и правительств многих стран мира, однако не упомянул в поздравлении (опубликовано на сайте...
 
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