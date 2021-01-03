Видеофакт: лебеди прилетели зимовать на Каспийское море

Источник материала: Sputnik Беларусь

В Казахстане на побережье Каспийского моря огромную стаю белоснежных лебедей запечатлел житель города Актау Азамат Сарсенбаев.

В социальной сети он поделился, что за всю жизнь не видел подобного скопления птиц и от эмоций в момент съемки у него дрожали руки.

Сарсенбаев рассказал, что увидел стаю лебедей случайно с балкона отеля и буквально за час снял на камеру квадрокоптера весом в 200 граммов.

Ежегодно лебеди прилетают на берег Каспийского моря для зимовки, для жителей Актау птицы стали символом и достоянием города.

Ранее Сарсенбаев распространил ролик про стаю фламинго на озере Караколь в Актау. Этот ролик стал популярным не только в стране, но и за рубежом.