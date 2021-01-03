ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В штате Мичиган на жилой дом упал самолёт. Погибли три человека

03.01.2021 15:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости США. ЧП произошло в американском штате Мичиган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небольшой самолет упал на жилой дом.

В результате происшествия погибли пилот и два пассажира. Дом моментально загорелся.

В штате Мичиган на жилой дом упал самолёт. Погибли три человека

К счастью, жильцы успели покинуть здание, никто из них не пострадал.

Полиция расследует причины инцидента.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости США. ЧП произошло в американском штате Мичиган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небольшой самолет упал на жилой дом. В результате...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеофакт: лебеди прилетели зимовать на Каспийское море
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика