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В штате Мичиган на жилой дом упал самолёт. Погибли три человека
Источник материала: СТВ
Новости США. ЧП произошло в американском штате Мичиган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небольшой самолет упал на жилой дом.
К счастью, жильцы успели покинуть здание, никто из них не пострадал.
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Новости США. ЧП произошло в американском штате Мичиган, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небольшой самолет упал на жилой дом. В результате...
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