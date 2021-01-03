Папа Франциск принял отставку митрополита Кондрусевича

Папа римский Франциск принял отставку председателя Конференции католических епископов Беларуси, митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича в день его 75-летия, 3 января. Об этом говорится в свежем бюллетене Зала печати Святого престола.





«Святой отец принял отставку от пастырского попечения, поданную архиепископом Тадеушем Кондрусевичем, митрополитом Минско-Могилевским (Беларусь), согласно кан. 401 § 1 Кодекса канонического права и одновременно назначил Апостольским администратором вакантной кафедры Казимира Великосельца, титулярного епископа Бланды, вспомогательного епископа Пинской диоцезии», — говорится в бюллетене.

Согласно Кодексу канонического права Римско-католического костела, диоцезиальному епископу, которому исполнилось 75 лет, «предлагается подать прошение об отставке от должности верховному понтифику, который, рассмотрев все обстоятельства, примет свое решение».

Архиепископ Кондрусевич возглавлял Минско-Могилевскую архидиоцезию с 2007 года.

Епископ Казимир Великоселец родился 5 мая 1945 года в Пружанском районе. В 1984 году закончил Рижскую духовную семинарию, с 1999 года является вспомогательным епископом Пинской диоцезии. В мае 2020 года, несмотря на достижение 75-летнего возраста, папа Франциск разрешил его дальнейшее служение по меньшей мере на два года. Апостольский администратор, которым стал епископ Великоселец, назначается папой римским, в том числе для временного исполнения обязательств епископа вакантной или занятой диоцезии.

Тадеуш Кондрусевич родился 3 января 1946 года в деревне Одельск (Гродненский район). Год проучился на физико-математическом факультете Гродненского педагогического института (сейчас ГГУ имени Я. Купалы), но покинул его в связи с обвинениями в регулярном посещении костела. В 1970 году с отличием окончил энергомашиностроительный факультет Ленинградского политехнического института (сейчас Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого), получив диплом инженера-механика, после работал на Вильнюсском заводе шлифовальных станков.

В 1981 году Кондрусевич окончил Духовную семинарию в Каунасе и был рукоположен в священники. В 1985 году получил степень лицензиата теологии, а в 1988-м — степень доктора теологии. Все это время служил викарием в костелах Вильнюса и Друскининкая.

В 1988 году Кондрусевич стал настоятелем гродненских приходов Божьей Матери Ангельской и Святого Франциска Ксаверия. В июле 1989 года папа римский Иоанн Павел II назначил его апостольским администратором Минской епархии для католиков Беларуси.

В 1991 году Кондрусевича в сане архиепископа послали служить апостольским администратором для католиков латинского обряда Европейской части России, а в 2002-м — митрополитом кафедры Божьей Матери в Москве. В 2007 году папа Бенедикт XVI назначил клирика митрополитом Минско-Могилевским.

Председателем Конференции католических епископов Беларуси впервые был избран 3 июня 2015 года.

Почти четыре месяца в 2020 году архиепископ Кондрусевич провел в изгнании. Иерарха, который после президентских выборов активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Впоследствии было заявлено, что МВД признало его паспорт недействительным. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций, как развалить страну».

Решать ситуацию с Кондрусевичем в сентябре в Беларусь приезжал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер, в декабре — апостольский нунций в Великобритании, экс-нунций в Беларуси архиепископ Клаудио Гуджеротти.

22 декабря министр иностранных дел Владимир Макей рассказал узкому кругу СМИ, что Гуджеротти передал Лукашенко письмо папы Франциска, «в нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича». «Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов», — сказал глава МИД.

В тот же день апостольская нунциатура в Беларуси сообщила, что получила из «компетентных государственных органов» информацию о том, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич «не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь».