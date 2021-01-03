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Вулкан Килауэа проснулся на Гавайях. В прошлый раз он уничтожил целый город и два прибрежных курорта
Источник материала: СТВ
Новости США. На Гавайях проснулся вулкан Килауэа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбросы лавы поднимались на высоту более 1200 метров.
Сейсмологи объявили в регионе максимальный, красный уровень опасности. Власти проводить эвакуацию населения пока не планируют, но призвали местных жителей и туристов соблюдать меры предосторожности – пользоваться респираторами из-за возможного выпадения пепла.
Последний раз этот вулкан просыпался два года назад. Тогда его извержение длилось почти шесть месяцев. Лава уничтожила целый город с населением в 10 тысяч человек и два прибрежных курорта.
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Вулкан Килауэа проснулся на Гавайях. В прошлый раз он уничтожил целый город и два прибрежных курорта
Новости США. На Гавайях проснулся вулкан Килауэа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбросы лавы поднимались на высоту более 1200 метров. Извержение...
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