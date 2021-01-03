﻿ Вулкан Килауэа проснулся на Гавайях. В прошлый раз он уничтожил целый город и два прибрежных курорта. 21.by
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Вулкан Килауэа проснулся на Гавайях. В прошлый раз он уничтожил целый город и два прибрежных курорта

03.01.2021 15:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. На Гавайях проснулся вулкан Килауэа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбросы лавы поднимались на высоту более 1200 метров.

Вулкан Килауэа проснулся на Гавайях. В прошлый раз он уничтожил целый город и два прибрежных курорта

Извержение вызвало землетрясение магнитудой 4,4.

Сейсмологи объявили в регионе максимальный, красный уровень опасности. Власти проводить эвакуацию населения пока не планируют, но призвали местных жителей и туристов соблюдать меры предосторожности – пользоваться респираторами из-за возможного выпадения пепла.

Вулкан Килауэа проснулся на Гавайях. В прошлый раз он уничтожил целый город и два прибрежных курорта

Последний раз этот вулкан просыпался два года назад. Тогда его извержение длилось почти шесть месяцев. Лава уничтожила целый город с населением в 10 тысяч человек и два прибрежных курорта.

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Новости США. На Гавайях проснулся вулкан Килауэа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выбросы лавы поднимались на высоту более 1200 метров. Извержение...
 
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