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Хотят оспорить победу Байдена. В США республиканцы намерены выступить против итогов голосования
Источник материала: СТВ
Новости США. 11 американских сенаторов-республиканцев заявили о своих намерениях возразить против итогов голосования выборщиков в день их утверждения Конгрессом 6 января, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они требуют немедленно назначить специальную комиссию, чтобы провести экстренную проверку результатов выборов в спорных штатах и оспорить победу демократа Джо Байдена.
И хотя аналитики говорят, что идея вряд ли найдет поддержку в Конгрессе, тем не менее этот случай может стать третьим в истории США, когда подобный вопрос вообще поднимался в законодательном органе.
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Новости США. 11 американских сенаторов-республиканцев заявили о своих намерениях возразить против итогов голосования выборщиков в день их утверждения Конгрессом 6...
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