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Черные точки на окнах автомобилей: для чего они нужны

03.01.2021 16:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Черные точки на окнах автомобилей: для чего они нужны
Иллюстративное фото
Устройство автомобиля настолько сложное, что каждый день можно узнавать что-то новое об этом излюбленном транспорте. Сегодня речь пойдет о черных точках на автомобилях, которые можно заметить на большинстве лобовых стекол.

Черные точки называют фриттами. Особый узор из керамической краски наносят для защиты герметика от воздействия ультрафиолетовых лучей. Так окно хорошо закрепляется и не пропускает воду. Фритты пришли на замену опасным стальным рамам еще в 50-х годах.

Покрытие также выполняет эстетическую функцию. Черная неуклюжая линия герметика плавно разбавляется фасоном в горошек, таким образом авто приобретает привлекательный товарный вид.

Краску постепенно наносят на стекло в виде узора, потому что из-за черного цвета она нагревается намного быстрей. Этот материал настолько стойкий, что его невозможно отодрать!

На заднем стекле наносят фритты, чтобы защитить водителя от солнечных лучей. А в детстве казалось, что это грязь или какое-то повреждение окна!

Именно благодаря фриттам солнце не расплавит герметик, а окна твоего автомобиля не вылетят при первом наезде на лежачего полицейского.

Черные точки на окнах автомобилей: для чего они нужны

Подытожим все полезности фритт: защита герметика, защита зрения водителя от солнечных лучей и создание красивого эстетического вида. Довольно незамысловатая штука и точно не самое важное, что ты сегодня узнаешь, но всё же теперь на одну загадку меньше.
 
 
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