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Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Черные точки на окнах автомобилей: для чего они нужны Черные точки называют фриттами.

Черные точки называют фриттами. Особый узор из керамической краски наносят для защиты герметика от воздействия ультрафиолетовых лучей. Так окно хорошо закрепляется и не пропускает воду. Фритты пришли на замену опасным стальным рамам еще в 50-х годах.Покрытие также выполняет эстетическую функцию. Черная неуклюжая линия герметика плавно разбавляется фасоном в горошек, таким образом авто приобретает привлекательный товарный вид.Краску постепенно наносят на стекло в виде узора, потому что из-за черного цвета она нагревается намного быстрей. Этот материал настолько стойкий, что его невозможно отодрать!На заднем стекле наносят фритты, чтобы защитить водителя от солнечных лучей. А в детстве казалось, что это грязь или какое-то повреждение окна!Именно благодаря фриттам солнце не расплавит герметик, а окна твоего автомобиля не вылетят при первом наезде на лежачего полицейского.Подытожим все полезности фритт: защита герметика, защита зрения водителя от солнечных лучей и создание красивого эстетического вида. Довольно незамысловатая штука и точно не самое важное, что ты сегодня узнаешь, но всё же теперь на одну загадку меньше.