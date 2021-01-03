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Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича. В день его рождения
03.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Тадеуш Кондрусевич уходит на пенсию. Теперь у белорусских католиков новый глава.
Сегодня, 3 января, Тадеушу Кондрусевичу исполняется 75 лет. В связи с возрастом он подал прошение об отставке на имя Папы Римского Франциска. Отставка была одобрена.
Руководство архиепархией пока переходит к генеральному викарию Пинской римско-католической епархии, епископу Казимиру Великосельцу — он назначен Апостольким администратором Минско-Могилевской архидиоцезии.
Великосельцу 75 лет, но Фрнциск ранее разрешил ему служить еще два года.
Казимир Великоселец родился 5 мая 1945 года в деревне Староволя Пружанского района.
В 1992 году он был назначен Генеральным викарием Пинской епархии, одновременно выполнял обязанности декана Барановичского деканата и настоятеля храма Воздвижения Святого Креста в г. Барановичи. 24 июня 1999 года в Пинском кафедральном соборе возведен в сан епископа.
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Глава белорусских католиков Тадеуш Кондрусевич уходит на пенсию.
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