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Восемь человек погибли в ДТП в Туве
Источник материала: ОНТ
3 января в Республике Тыва (Россия) произошла автомобильная авария, в которой погибли восемь человек, еще трое получили травмы. Об этом
Уточняется, что в ДТП столкнулись две легковые машины.
О состоянии пострадавших и месте их госпитализации не сообщается. Устанавливаются обстоятельства аварии.
На месте ДТП от МЧС работали две единицы техники и пять человек.
Фото: «Известия» / Алексей Майшев
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3 января в Республике Тыва (Россия) произошла автомобильная авария, в которой погибли восемь человек, еще трое получили травмы. Об этом информируют «Известия» со...
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