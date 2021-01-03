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Восемь человек погибли в ДТП в Туве

03.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Восемь человек погибли в ДТП в Туве

3 января в Республике Тыва (Россия) произошла автомобильная авария, в которой погибли восемь человек, еще трое получили травмы. Об этом информируют «Известия» со ссылкой на МЧС.

Уточняется, что в ДТП столкнулись две легковые машины.

О состоянии пострадавших и месте их госпитализации не сообщается. Устанавливаются обстоятельства аварии.

На месте ДТП от МЧС работали две единицы техники и пять человек.

Фото: «Известия» / Алексей Майшев

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3 января в Республике Тыва (Россия) произошла автомобильная авария, в которой погибли восемь человек, еще трое получили травмы. Об этом информируют «Известия» со...
 
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