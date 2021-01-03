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Бесправник устроил погоню со стрельбой в Житковичском районе

03.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Бесправник устроил погоню со стрельбой в Житковичском районе

Настоящая погоня со стрельбой произошла 1 января в Житковичском районе после того, как бесправник отказался подчиниться требованиям инспекторов ГАИ. Об этом сообщает пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова. 

1 января на линию «102» Житковичского РОВД поступило сообщение о подозрительном Opel Frontera на трассе неподалеку от Турова, за рулем которого, предположительно, находился пьяный водитель. Вскоре инспекторам ГАИ удалось обнаружить подозрительное авто.

Впрочем, на неоднократные требования сотрудников милиции об остановке водитель не отреагировал и попытался скрыться. Завязалась погоня, которая продолжилась в Столинском районе Брестской области. 

В ходе преследования инспекторам пришлось произвести сначала предупредительный выстрел в воздух, а после того, как водитель проигнорировал и это, открыть огонь по колесам автомобиля. В итоге при содействии коллег из Столинского РОВД водителя удалось задержать. 

Как оказалось, за рулем авто находился 22-летний безработный житель Столинского района. Молодой человек уже ранее задерживался за вождение в состоянии алкогольного опьянения, при этом водительского удостоверения он никогда не имел. Теперь в отношении него составлены протоколы за вождение без водительского удостоверения, невыполнение неоднократных требований сотрудников ГАИ об остановке, неповиновение законным требованиям правоохранителей, создание аварийной обстановки.


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Настоящая погоня со стрельбой произошла 1 января в Житковичском районе после того, как бесправник отказался подчиниться требованиям инспекторов ГАИ. Об этом...
 
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