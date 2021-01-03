Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США

Источник материала: ОНТ

Три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на жилой дом в США, о чем сообщает телеканал CNN.

Авиакатастрофа произошла в округе Окленд, штат Мичиган. Согласно данным местных властей, в результате катастрофы погибли пилот и двое пассажиров самолета. При этом семья, на чей дом упал самолет, успела спастись. Сам дом сильно пострадал в результате крушения и последовавшего за ним пожара.

Как отмечает CNN, спастись семье удалось чудом, так как всего за несколько мгновений до удара вся семья находилась в гостиной, куда и врезался самолет.

Фото: The Detroit News

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