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Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США

03.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в США

Три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на жилой дом в США, о чем сообщает телеканал CNN.

Авиакатастрофа произошла в округе Окленд, штат Мичиган. Согласно данным местных властей, в результате катастрофы погибли пилот и двое пассажиров самолета. При этом семья, на чей дом упал самолет, успела спастись. Сам дом сильно пострадал в результате крушения и последовавшего за ним пожара.

Как отмечает CNN, спастись семье удалось чудом, так как всего за несколько мгновений до удара вся семья находилась в гостиной, куда и врезался самолет. 

Фото: The Detroit News 

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Три человека погибли в результате падения легкомоторного самолета на жилой дом в США, о чем сообщает телеканал CNN. Авиакатастрофа произошла в округе Окленд, штат...
 
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