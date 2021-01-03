В Слуцком районе из-за ревности убили 34-летнего мужчину

Источник материала: ОНТ

Утром 3 января в одной из деревень Слуцкого района было обнаружено тело мужчины с колото-резанными ранами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате конфликта с другим, 39-летним мужчиной, приревновавшим свою супругу к жертве. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

В ходе осмотра места происшествия следователями был найден и изъят нож, которым было совершено убийство, а также другие предметы, по которым назначены экспертные исследования.

39-летнему мужчине теперь грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. В настоящий момент он находится под стражей.

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