|
В Слуцком районе из-за ревности убили 34-летнего мужчину
Источник материала: ОНТ
Утром 3 января в одной из деревень Слуцкого района было обнаружено тело мужчины с колото-резанными ранами. Об этом
По предварительным данным, смерть мужчины наступила в результате конфликта с другим, 39-летним мужчиной, приревновавшим свою супругу к жертве. От полученных ранений мужчина скончался на месте.
В ходе осмотра места происшествия следователями был найден и изъят нож, которым было совершено убийство, а также другие предметы, по которым назначены экспертные исследования.
39-летнему мужчине теперь грозит уголовная ответственность по ч. 1 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса. В настоящий момент он находится под стражей.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Утром 3 января в одной из деревень Слуцкого района было обнаружено тело мужчины с колото-резанными ранами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)