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Двое мужчин утонули на озере в Вилейском районе

03.01.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Двое мужчин утонули на озере в Вилейском районе

Двое мужчина тонули на озере Борки в Вилейском районе Минской области. Тело одного из них до сих пор не найдено. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Вечером 2 января в службу спасения поступило сообщение об утонувших в озере Борки возле деревни Заозерье мужчинах. Прибывшие на место происшествия работники МЧС извлекли из воды утонувшего мужчину 1961 года рождения.

При этом тело второго, 70-летнего погибшего найти в тот вечер не удалось. 

Фото: БЕЛТА

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Двое мужчина тонули на озере Борки в Вилейском районе Минской области. Тело одного из них до сих пор не найдено. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Вечером 2 января...
 
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