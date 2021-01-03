Двое мужчин утонули на озере в Вилейском районе

Источник материала: ОНТ

Двое мужчина тонули на озере Борки в Вилейском районе Минской области. Тело одного из них до сих пор не найдено. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Вечером 2 января в службу спасения поступило сообщение об утонувших в озере Борки возле деревни Заозерье мужчинах. Прибывшие на место происшествия работники МЧС извлекли из воды утонувшего мужчину 1961 года рождения.

При этом тело второго, 70-летнего погибшего найти в тот вечер не удалось.

Фото: БЕЛТА

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