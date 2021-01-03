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Лолита сообщила о своем очередном замужестве

03.01.2021 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Российская певица Лолита Милявская сообщила о своем замужестве.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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Артистка принимала участие в съемках новогодней передачи на НТВ. После выступления к ней обратился Филипп Киркоров, который заявил о том, что она слишком постройнела, и предположил, что причиной тому стала влюбленность. На это Лолита ответила: "Я вообще-то уже замужем". Имя своего нового супруга она не озвучила.

В 2020 году певица развелась со своим пятым супругом, белорусом Дмитрием Ивановым. Стороны высказали друг другу многочисленные обвинения. Так, Лолита заявляла о том, что ее брак был фиктивным и говорила, что муж ей изменял. Иванов в свою очередь обвинял ее в клевете. А родные белоруса были уверены: разлад в семье произошел из-за частых гастролей певицы – супруги подолгу не видели друг друга. Брак продлился девять лет.

Первым мужем Лолиты был однокурсник Александр Беляев. Второй брак, по словам певицы, был фиктивным. Имя мужа - Виталий Милявский. Третьим супругом певицы стал Александр Цекало. Потом Лолита вышла замуж за бизнесмена Александра Зарубина. 

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В прошлом году певица развелась со своим пятым супругом, белорусом Дмитрием Ивановым, с которым она прожила девять лет.
 
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