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Лолита сообщила о своем очередном замужестве
03.01.2021 16:19 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Российская певица Лолита Милявская сообщила о своем замужестве.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Артистка принимала участие в съемках новогодней передачи на НТВ. После выступления к ней обратился Филипп Киркоров, который заявил о том, что она слишком постройнела, и предположил, что причиной тому стала влюбленность. На это Лолита ответила: "Я вообще-то уже замужем". Имя своего нового супруга она не озвучила.
В 2020 году певица развелась со своим пятым супругом,
Первым мужем Лолиты был однокурсник Александр Беляев. Второй брак, по словам певицы, был фиктивным. Имя мужа - Виталий Милявский. Третьим супругом певицы стал Александр Цекало. Потом Лолита вышла замуж за бизнесмена Александра Зарубина.
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В прошлом году певица развелась со своим пятым супругом, белорусом Дмитрием Ивановым, с которым она прожила девять лет.
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