|
Женщина 20 недель каждую среду надевала новое платье, чтобы вынести мусор
Источник материала: СТВ
Женщина не хотела просто сидеть дома на карантине и скучать. Поэтому она придумала для себя развлечение, которое повеселило не только её соседей, но и многочисленных пользователей соцсетей.
Как
Поскольку Никола выносила мусор, почти каждый её наряд включал в себя резиновые перчатки. А вот остальная одежда обычно была вдохновлена персонажем из какого-либо фильма. Когда об увлечении женщины узнало множество людей, был объявлен сбор денег на благотворительность, что помогло собрать 645 фунтов (882 доллара) для местной пожарной части.
«Это было действительно прекрасное занятие, и мне понравилось, но 20 недель определённо хватило», – призналась британка.
Подготовка к съёмкам обычно занимала около часа. Роль фотографов на себя брали соседи Мэтьюз. Кроме того, на протяжении одной недели Никола просила работников, которые увозят мусор, позировать с ней для снимков.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Женщина не хотела просто сидеть дома на карантине и скучать. Поэтому она придумала для себя развлечение, которое повеселило не только её соседей, но и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)