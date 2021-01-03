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«Давайте творить чудеса своими руками»
Источник материала: Хартия'97
«Давайте творить чудеса своими руками»
Как жодинцы отметили Новый год и что пожелали соседям.
В новогоднюю ночь жители Жодино несмотря на дождливую погоду вышли во дворы, чтобы поздравить друг друга и всех белорусов с наступившим Новым годом.
Горожане вышли из своих домов. Несмотря на дождь они веселились во дворах и на улицах. Новогоднее поздравление записали жители одного из районов города.
В новогоднюю ночь жители Жодино делились фотографиями.
С таким флагом БЕЛАЗа встретил новый год один из сотрудников предприятия.
В разных районах, в пригородах и дворах — в самых неожиданных местах Жодино — в новогодние праздники появились большие и маленькие национальнй флаги.
Как только выпал снег, в городе появились снеговички, большие и маленькие.
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Как жодинцы отметили Новый год и что пожелали соседям.
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