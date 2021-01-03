﻿ «Давайте творить чудеса своими руками». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Давайте творить чудеса своими руками»

03.01.2021 16:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

«Давайте творить чудеса своими руками»

  • 3.01.2021, 16:16
«Давайте творить чудеса своими руками»

Как жодинцы отметили Новый год и что пожелали соседям.

В новогоднюю ночь жители Жодино несмотря на дождливую погоду вышли во дворы, чтобы поздравить друг друга и всех белорусов с наступившим Новым годом. Ex-press.by собрал фото, которые прислали читатели.

Горожане вышли из своих домов. Несмотря на дождь они веселились во дворах и на улицах. Новогоднее поздравление записали жители одного из районов города.

В новогоднюю ночь жители Жодино делились фотографиями.



С таким флагом БЕЛАЗа встретил новый год один из сотрудников предприятия.

В разных районах, в пригородах и дворах — в самых неожиданных местах Жодино — в новогодние праздники появились большие и маленькие национальнй флаги.





Как только выпал снег, в городе появились снеговички, большие и маленькие.



Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как жодинцы отметили Новый год и что пожелали соседям.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праваабаронцы паведамілі пра першых затрыманых падчас нядзельных маршаў пратэсту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика