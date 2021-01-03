|
Ватикан обыграл Лукашенко
Источник материала: Хартия'97
Ватикан обыграл Лукашенко
Власти пребывают в шоке.
А все-таки Ватикан обыграл Лукашенко. Сообщается, что Папа Римский
Это не была удобная для Лукашенко кандидатура. У епископа Великосельца твердый характер и он не будет легким партнером для режима. Думаю, что власти шокированы, а у нас появился повод для оптимизма.
Анджей Почобут,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Власти пребывают в шоке.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)