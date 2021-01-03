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Минский Зеленый Луг тоже вышел на первый воскресный марш в новом году
Источник материала: Хартия'97
Минский Зеленый Луг тоже вышел на первый воскресный марш в новом году
Жыве Беларусь!
Сегодня жители Минска и других городов Беларуси с самого утра вышли на традиционные воскресные марши.
- Зелёный Луг тоже вышел на первый воскресный марш в новом году, пишет телеграм-канал
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