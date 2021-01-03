Источник материала: Хартия'97

Минский Зеленый Луг тоже вышел на первый воскресный марш в новом году 3.01.2021, 15:46

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Жыве Беларусь!

Сегодня жители Минска и других городов Беларуси с самого утра вышли на традиционные воскресные марши.

- Зелёный Луг тоже вышел на первый воскресный марш в новом году, пишет телеграм-канал «Баста» .

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных маршей.

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