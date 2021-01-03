﻿ Эстония указала России на необходимость вернуть ей захваченные территории. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эстония указала России на необходимость вернуть ей захваченные территории

03.01.2021 16:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Эстония указала России на необходимость вернуть ей захваченные территории

3
  • 3.01.2021, 15:40
  • 5,365
Эстония указала России на необходимость вернуть ей захваченные территории

Москве напомнили о Тартуском мирном договоре.

Спикер парламента Эстонии напомнил России о необходимости возвращения ей незаконно аннексированных при СССР территорий, указав на Тартуский мирный договор, который продолжает действовать, пишет Guildhall.

Хенн Пыллуаас отметил, что в феврале 2020 года исполнилось сто лет со дня подписания договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии.

«Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, в соответствии с международным правом, действует и сегодня», — заявил спикер, сообщается на сайте парламента.

Согласно документу, Эстонии передавалась часть Печерского района Псковской области (Эстонская Ингерманландия), а также правобережья реки Нарва (часть Кингисеппского района нынешней Ленобласти России). В 1944 году эти территории были захвачены РСФСР.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича. В день его рождения
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика