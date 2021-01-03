Источник материала: Хартия'97

Эстония указала России на необходимость вернуть ей захваченные территории 3 3.01.2021, 15:40

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Москве напомнили о Тартуском мирном договоре.

Спикер парламента Эстонии напомнил России о необходимости возвращения ей незаконно аннексированных при СССР территорий, указав на Тартуский мирный договор, который продолжает действовать, пишет Guildhall .

Хенн Пыллуаас отметил, что в феврале 2020 года исполнилось сто лет со дня подписания договора, которым Россия признала независимость и неприкосновенность Эстонии.

«Тогда была согласована граница между Эстонией и Россией, которая, в соответствии с международным правом, действует и сегодня», — заявил спикер, сообщается на сайте парламента.

Согласно документу, Эстонии передавалась часть Печерского района Псковской области (Эстонская Ингерманландия), а также правобережья реки Нарва (часть Кингисеппского района нынешней Ленобласти России). В 1944 году эти территории были захвачены РСФСР.

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