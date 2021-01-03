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Ученый, обнаруживший Эболу, заявил о новой смертельной лихорадке в Конго

03.01.2021 16:45 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Конголезский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в прошлом открыл вирус Эбола, считает, что в Конго появилось новое смертельное заболевание. Об этом он заявил в беседе с CNN. Болезнь выявлена у пациентки на западе страны. Тесты показали отсутствие у нее в организме вируса Эболы и других известных болезней при наличии симптомов геморрагической лихорадки. Новый вирус назвали «болезнью Х». Носительница изолирована, ей разрешено общаться с близкими только через закрытое окно. 

В ВОЗ к заявлению микробиолога отнеслись весьма серьезно. Внимание к ситуации проявил и российский Роспотребнадзор. Сейчас там изучают все источники и публикации по ситуации в Конго. Как отметил заместитель директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, описанные Муембе-Тамфумом симптомы необязательно говорят об инфекционной болезни. Он рекомендует воздержаться от паники, пока не будет обнаружен возбудитель.

Думаю, что опасаться новой пандемии преждевременно, потому что симптомы геморрагической лихорадки могут отмечаться и при классических геморрагических и аллергических васкулитах. Это может быть соматическое неинфекционное заболевание, либо врожденная ломкость сосудов, которая усиливается под действием инфекционных агентов, либо проявление аутоиммунных заболеваний,сказал Горелов агентству «РИА Новости».

 
 
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Конголезский микробиолог Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в прошлом открыл вирус Эбола, считает, что в Конго появилось новое смертельное заболевание. Об этом он...
 
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