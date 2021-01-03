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Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича. Архиепископ уходит на пенсию

03.01.2021 16:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Папа Римский Франциск принял отставку Тадеуша Кондрусевича, главы Католической церкви Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича. Архиепископ уходит на пенсию

Как сообщает интернет-ресурс «Радио Ватикана», архиепископ уходит на пенсию – 3 января ему исполнилось 75 лет.

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Новости Беларуси. Папа Римский Франциск принял отставку Тадеуша Кондрусевича, главы Католической церкви Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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