Поддержали «смелых людей». Детям членов независимого профсоюза пришли подарки со всего мира

Источник материала: Салiдарнасць

Как весь мир исполнял мечты детей из пострадавших белорусских семей.

Сухой бассейн, микроскоп, велосипеды и самокаты, планшеты и умные часы, игрушки на радиоуправлении, ролики, беспроводные наушники, детское офисное кресло и билеты в дельфинарий, роботы и даже 20-килограммовая боксерская груша — белорусские дети получили подарки, о которых мечтали, со всего мира.

— Искали поддержки у международных профсоюзов. Просто спрашивали в чатах, кто из международных профсоюзов может включиться и помочь заводским профсоюзным активистам. Хотелось найти подарки для детей всех 13 000 членов независимых профсоюзов.





Британская диаспора написала конгрессу профсоюзов Ирландии и британским профсоюзам. Последние и подключились, но не как организации. Подключились люди, которые захотели выразить солидарность с белорусскими рабочими, — рассказали волонтеры инициативы «Профсоюз онлайн».

Для того, что исполнить мечту детей членов Независимого профсоюза Беларуси, а также заводчан, оказавшихся уволенными, попавших в СИЗО и получивших штрафы, объединились белорусы из Канады, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании, Голландии, Финляндии, Дании, Люксембурга, Литвы, Израиля, Чехии, Словакии, Швеции, США, Великобритании, Израиля, Ирландии и других странах.

— Дети есть дети. Их родители хотят только одного — чтобы у всех детей Беларуси было лучшее будущее, и многим смелым людям из-за этого пришлось пожертвовать работой и здоровьем. Но это не значит, что детей нужно лишить праздника. Не должно быть того, что ребенок чувствует себя лишенным праздника оттого, что мама или папа вышли на протест против несправедливости. Нужно, чтобы и дети, и их родители почувствовали, что за их смелость и принципиальность им благодарны множество людей. Я подключилась, поскольку в списке были реальные пострадавшие, с которыми я была знакома через профсоюзные чаты и в ходе своей работы переводчиком на конференциях, — рассказала одна из волонтеров проекта, белоруска из Великобритании Елена.

Главный «штаб Деда Мороза» организовали в Москве и Санкт-Петербурге, куда приходили подарки белорусским детям со всего мира.

Активисты не хотели закупить для всех детей одинаковые подарки. Их цель была именно осуществить мечту каждого ребенка.

— Был сформирован список детей членов независимых профсоюзов семи крупных заводов: МТЗ, МАЗ, Минского моторного завода, Минского электротехнического завода, БЕЛАЗ, «Белкоммунмаш» и «Пеленг». Каждый ребенок указывал, о чем мечтает, — рассказали волонтеры.

Для того, чтобы переправить подарки через закрытую российскую границу, нашли транспортную компанию.





Подарки отправляются в Беларусь

— Я договаривался с транспортной компанией о доставке подарков в Минск. Компания белорусская. Как только сотрудники узнали, что мы перевозим, сразу сделали хорошую скидку, — рассказал белорус из Москвы Дмитрий.

Он признался, что подключился к инициативе, потому что ему небезразличны люди, которые высказывают свою точку зрения и добивается своего.

— Кто-то вступает в независимый профсоюз, кто-то — в стачку, кто-то выходит на митинги. Хотелось показать, что эти люди не одни, — говорит волонтер.

Интересно, что после того, как «волшебники» всего мира выбрали себе подопечных для того, чтобы поздравить их с Новым годом, некоторые пожелали и дальше помогать белорусским семьям.