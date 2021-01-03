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Поддержали «смелых людей». Детям членов независимого профсоюза пришли подарки со всего мира

03.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Как весь мир исполнял мечты детей из пострадавших белорусских семей.

Сухой бассейн, микроскоп, велосипеды и самокаты, планшеты и умные часы, игрушки на радиоуправлении, ролики, беспроводные наушники, детское офисное кресло и билеты в дельфинарий, роботы и даже 20-килограммовая боксерская груша — белорусские дети получили подарки, о которых мечтали, со всего мира.

— Искали поддержки у международных профсоюзов. Просто спрашивали в чатах, кто из международных профсоюзов может включиться и помочь заводским профсоюзным активистам. Хотелось найти подарки для детей всех 13 000 членов независимых профсоюзов.

Поддержали «смелых людей». Детям членов независимого профсоюза пришли подарки со всего мира

Британская диаспора написала конгрессу профсоюзов Ирландии и британским профсоюзам. Последние и подключились, но не как организации. Подключились люди, которые захотели выразить солидарность с белорусскими рабочими, — рассказали волонтеры инициативы «Профсоюз онлайн».

Для того, что исполнить мечту детей членов Независимого профсоюза Беларуси, а также заводчан, оказавшихся уволенными, попавших в СИЗО и получивших штрафы, объединились белорусы из Канады, Франции, Германии, Бельгии, Италии, Испании, Голландии, Финляндии, Дании, Люксембурга, Литвы, Израиля, Чехии, Словакии, Швеции, США, Великобритании, Израиля, Ирландии и других странах.

— Дети есть дети. Их родители хотят только одного — чтобы у всех детей Беларуси было лучшее будущее, и многим смелым людям из-за этого пришлось пожертвовать работой и здоровьем. Но это не значит, что детей нужно лишить праздника. Не должно быть того, что ребенок чувствует себя лишенным праздника оттого, что мама или папа вышли на протест против несправедливости. Нужно, чтобы и дети, и их родители почувствовали, что за их смелость и принципиальность им благодарны множество людей.  Я подключилась, поскольку в списке были реальные пострадавшие, с которыми я была знакома через профсоюзные чаты и в ходе своей работы переводчиком на конференциях, — рассказала одна из волонтеров проекта, белоруска из Великобритании Елена.

Главный «штаб Деда Мороза» организовали в Москве и Санкт-Петербурге, куда приходили подарки белорусским детям со всего мира.

Активисты не хотели закупить для всех детей одинаковые подарки. Их цель была именно осуществить мечту каждого ребенка.

— Был сформирован список детей членов независимых профсоюзов семи крупных заводов: МТЗ, МАЗ, Минского моторного завода, Минского электротехнического завода, БЕЛАЗ, «Белкоммунмаш» и «Пеленг». Каждый ребенок указывал, о чем мечтает, — рассказали волонтеры.  

Для того, чтобы переправить подарки через закрытую российскую границу, нашли транспортную компанию.

Поддержали «смелых людей». Детям членов независимого профсоюза пришли подарки со всего мира

Подарки отправляются в Беларусь

— Я договаривался с транспортной компанией о доставке подарков в Минск. Компания белорусская. Как только сотрудники узнали, что мы перевозим, сразу сделали хорошую скидку, — рассказал белорус из Москвы Дмитрий.

Он признался, что подключился к инициативе, потому что ему небезразличны люди, которые высказывают свою точку зрения и добивается своего.

— Кто-то вступает в независимый профсоюз, кто-то — в стачку, кто-то выходит на митинги. Хотелось показать, что эти люди не одни, — говорит волонтер.

Интересно, что после того, как «волшебники» всего мира выбрали себе подопечных для того, чтобы поздравить их с Новым годом, некоторые пожелали и дальше помогать белорусским семьям.

 
Теги: Минск
 
 
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