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Спецслужбы Сербии заинтересовали данные о прослушке Вучича
Источник материала: Партизан
Спецслужбы Сербии выясняют обстоятельства "прослушки" президента страны Александра Вучича, заявил министр внутренних дел балканской республики Александр Вулин в эфире местного телевидения.
Он отметил, что президент страны "сказал правду", а от МВД "требуется ее подтвердить и сделать так, чтобы это никогда больше не повторилось".
"Службы в составе МВД, которые занимаются случаем "прослушки" президента Вучича, выяснят истину. Президент Вучич никогда не говорит ничего просто так, и об этом он сообщил не ради политической выгоды, а потому что это правда. Он получил определенную информацию, компетентные службы проинформировали президента о том, что существует практика его прослушивания", –
Он добавил, что называть цели инцидента пока рано, но уже известно, что "прослушка" была преднамеренной и не преследовала профилактических целей.
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Спецслужбы Сербии выясняют обстоятельства "прослушки" президента страны Александра Вучича, заявил министр внутренних дел балканской республики Александр Вулин в...
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