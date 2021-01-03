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Годовщина убийства Сулеймани: в Багдаде прошёл митинг, а США опасаются ответного удара
Источник материала: СТВ
Новости Ирака. В Ираке сотни людей собрались около багдадского аэропорта в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного удара США. В ответ Тегеран нанес ответный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные.
Тем временем разведка США полагает, что в связи с годовщиной смерти генерала Тегеран снова планирует нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке.
Однако аналитики считают, несмотря на то, что Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма, Иран не будет влезать в прямую конфронтацию с американской стороной.
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Новости Ирака. В Ираке сотни людей собрались около багдадского аэропорта в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили в программе Новости...
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