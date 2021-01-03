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Годовщина убийства Сулеймани: в Багдаде прошёл митинг, а США опасаются ответного удара

03.01.2021 17:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Ирака. В Ираке сотни людей собрались около багдадского аэропорта в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он погиб в ночь на 3 января 2020 года в результате ракетного удара США. В ответ Тегеран нанес ответный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные.

Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма и пообещал отомстить США

Годовщина убийства Сулеймани: в Багдаде прошёл митинг, а США опасаются ответного удара

Иранское руководство неоднократно заявляло, что обязательно отомстит за убийство Сулеймани.

Тем временем разведка США полагает, что в связи с годовщиной смерти генерала Тегеран снова планирует нанести удар по американским силам на Ближнем Востоке.

Годовщина убийства Сулеймани: в Багдаде прошёл митинг, а США опасаются ответного удара

Однако аналитики считают, несмотря на то, что Тегеран назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма, Иран не будет влезать в прямую конфронтацию с американской стороной.

Генерал Касем Сулеймани пользовался большим уважением в Иране и регионе за свою работу по борьбе против террористической группировки ИГИЛ.

Люди в материале: Касем Сулеймани

 
 
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Новости Ирака. В Ираке сотни людей собрались около багдадского аэропорта в годовщину убийства иранского генерала Касема Сулеймани, сообщили в программе Новости...
 
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