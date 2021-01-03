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Милиция нашла «минера» ресторана в Россонах

03.01.2021 17:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Личность мужчины, сообщившего о минировании ресторана в Россонах, установлена, проинформировали в МВД.

Милиция нашла «минера» ресторана в Россонах

Пьяный 37-летний житель Россон позвонил ночью 2 января в милицию и сообщил о минировании бара, уточнили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники милиции эвакуировали из заведения 16 человек. При обследовании здания и прилегающей территории взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Подозреваемого задержали. По факту заведомо ложного сообщения об опасности возбуждено уголовное дело.

 
 
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Личность мужчины, сообщившего о минировании ресторана в Россонах, установлена, проинформировали в МВД.
 
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