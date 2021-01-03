Архиепископ Кондрусевич ушел в отставку

Источник материала: Ежедневник

Папа римский Франциск принял отставку архиепископа Минского Тадеуша Кондрусевича в связи с достижением предельного возраста.

Об этом сообщает ежедневный бюллетень пресс-службы Святого Престола. Руководство архиепархией пока переходит к генеральному викарию Пинской римско-католической епархии, епископу Казимиру Великосельцу — он назначен Апостольким администратором Минско-Могилевской архидиоцезии.



3 января главе Католической церкви Беларуси Тадеушу Кондрусевичу исполнилось 75 лет.

Напомним, 24 декабря Тадеуш Кондрусевич наконец смог вернуться в Беларусь после четырех месяцев изгнания. В тот же вечер он провел праздничные службы накануне Рождества.



Еще в изгнании митрополит написал прошение об отставке, сославшись как раз на грядущий юбилей.

Согласно Кодексу канонического права Римско-католического костела, диоцезиальному епископу, которому исполнилось 75 лет, «предлагается подать прошение об отставке от должности верховному понтифику, который, рассмотрев все обстоятельства, примет свое решение».



Что известно о временном главе католиков Беларуси?

Казимир Великоселец родился 5 мая 1945 года в деревне Староволя Пружанского района.

В 1992 году он был назначен Генеральным викарием Пинской епархии, одновременно выполнял обязанности декана Барановичского деканата и настоятеля храма Воздвижения Святого Креста в г. Барановичи.



24 июня 1999 года в Пинском кафедральном соборе возведен в сан епископа. Епископское посвящение возглавлял кардинал Казимир Свентек.

История изгнания Кондрусевича

Глава Римско-католической церкви архиепископ Кондрусевич не мог вернуться в страну около четырех месяцев. Лукашенко несколько раз обвинял Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций» — «как разрушать нашу страну».

31 августа пограничники не пропустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь без объяснения причин. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным.

В изгнании митрополит Минско-Могилевский жил в приходе Святого Антония в польской Сокулке, которая находится примерно в 15 км от белорусской границы. Руководил костелом в Беларуси архиепископ Кондрусевич дистанционно.

11 декабря стало известно, что архиепископ Кондрусевич написал прошение об отставке.

17 декабря Александр Лукашенко встретился со спецпосланником папы римского Франциска архиепископом Клаудио Гуджеротти, обсуждался вопрос возвращения Тадеуша Кондрусевича в страну.

22 декабря апостольский нунций в Беларуси Анте Йозич заявил: по информации государственных органов, архиепископ Тадеуш Кондрусевич не имеет препятствий для возвращения в страну.

О том, что вопрос с возвращением в Беларусь главы католической церкви Тадеуша Кондрусевича будет решен, также говорил глава МИД Владимир Макей. По его словам, соответствующее поручение — найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов — дал Александр Лукашенко, пишет tut.by.