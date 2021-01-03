Илья Варламов о могилевской хрущевке: «В какой цвет их ни раскрашивай, все равно останутся панельными курятниками»

Источник материала: Салiдарнасць

Блогер — о том, как у нас цветом пытаются замаскировать бездарность.





Все фото: телеграм-канал LOSQUE

Блогер-архитектор Илья Варламов не оценил творческий порыв своего коллеги из Могилева. На улице Лазаренко в областном центре коммунальщики раскрасили обычную старую хрущевку в стиле голландского художника Питера Мондриана.

— В белорусском Могилеве во время ремонта раскрасили фасад хрущевки в яркие цвета, такой вариант окраски был утвержден главным архитектором города. Коммунальщики отметили , что некоторые жильцы дома остались недовольны оформлением дома, однако в основном на просторах интернета люди отзываются о цветовом решении крайне положительно, называя его прогрессивным.

Возможно, вы тоже уже начали восхищаться смелой идеей проектировщиков, мечтая аналогичным образом раскрасить все серые панельки в своем городе? Подождите, все не так однозначно.





Дело в том, что цвет в архитектуре — это очень опасный прием. Он, конечно, может быть использован, но использовать его надо очень осторожно! Одно неловкое движение — и все, на многие годы мы получаем безвкусицу. Ведро краски не сделает вашу хрущевку лучше, — уверен Варламов.

Как специалист он утверждает, что форма может быть без цвета, но цвет без хорошей формы быть не может никак.

— Плохую архитектуру цветом не спасти. Панельные курятники, в какой цвет их ни раскрашивай, все равно останутся панельными курятниками.

Примеров удачного использования цвета как главного выразительного приема в архитектуре крайне мало. Если такое и делают, то в зданиях, с которыми вы не контактируете каждый день. Например, можно сделать ярким стадион или какое-то строение в промзоне, — объясняет блогер.





Он предлагает представить все окружающие дома выкрашенными подобным «веселым» образом, чтобы понять, хотите ли вы ходить каждый день мимо такого разноцветья или нет.

— Многие недооценивают значение архитектуры, но архитектура — это, наверное, самый опасный вид искусства. Плохую музыку вы можете не слушать, от плохой живописи отгородиться еще проще. Плохие книги можно не читать. А вот от плохой архитектуры вы никуда не денетесь. Она надолго и основательно входит в вашу жизнь. Плохая архитектура формирует вкус людей, влияет на их поведение, — считает блогер.

Как пример, он приводит яркую скандинавскую архитектуру, где цвет используется локально и очень аккуратно.

— В Северной Европе цвет как основной элемент архитектуры используется много веков. Там умеют с ним работать и делают это превосходно. Они могут сделать черную церковь, и она будет прекрасной. Многие же думают, что сделав любое здание цветным, оно станет веселее. Это не правда. Веселее становится качественно построенное здание. Веселее становится качественная дорога. Хорошее благоустройство тоже веселее плохого. Цвет тут ни при чем.

На самом деле безграмотное использование цвета делает здание «дешевле». Это правило применимо ко всему. Представьте себе ярко-желтый представительский автомобиль. Или яркий костюм на президенте. Опять же, исключения могут быть в любом деле, но это исключения!

У нас чаще всего цветом пытаются замаскировать бездарность, — полагает блогер.