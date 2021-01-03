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Сокол вышел на воскресный марш
Источник материала: Хартия'97
Сокол вышел на воскресный марш
Колонна скандирует: «Сколько стоит совесть?».
Сегодня жители Минска и других городов Беларуси с самого утра вышли на традиционные воскресные марши.
Видео марша в жилом микрорайоне Минска Сокол опубликовал телеграм-канал
Сайт Charter97.org
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Колонна скандирует: «Сколько стоит совесть?».
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