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Сокол вышел на воскресный марш

03.01.2021 17:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Сокол вышел на воскресный марш

  • 3.01.2021, 17:27
Сокол вышел на воскресный марш

Колонна скандирует: «Сколько стоит совесть?».

Сегодня жители Минска и других городов Беларуси с самого утра вышли на традиционные воскресные марши.

Видео марша в жилом микрорайоне Минска Сокол опубликовал телеграм-канал «Радыё Свабода».

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию протестных маршей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
Теги: Минск
 
 
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Колонна скандирует: «Сколько стоит совесть?».
 
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