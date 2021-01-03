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В России пенсионерке вместо свечей в церковной лавке РПЦ продали макароны

03.01.2021 17:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В России пенсионерке вместо свечей в церковной лавке РПЦ продали макароны

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  • 3.01.2021, 17:13
  • 2,549
В России пенсионерке вместо свечей в церковной лавке РПЦ продали макароны

Видеофакт.

В Ленинградской области РФ 82-летняя жительница города Гатчина Галина Кожевникова приобрела в Соборе святого Павла 30 длинных свечей, которые при ближайшем рассмотрении оказались макаронами, пишут росСМИ.

Использовать пенсионерка свечи по прямому назначению, как источник света, решила 31 декабря, когда на улице внезапно погас свет.

«Начала поджигать — не горит. Вторую — не горит. Третью — то же самое. Попробовала на зуб, думаю может ниточка и покажется. Но свечка оказалась жесткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол, посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось — макароны», — рассказала бабушка.

В храме в свою очередь считают, что «бабушка что-то путает» в силу своего преклонного возраста.

Пенсионерка не согласна с ними и отвечает, что хотя она уже и старенькая, но голова хорошо работает. «Вот точно не надо на меня как на дуру смотреть», — парирует церковникам пенсионерка.

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