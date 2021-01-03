Источник материала: Хартия'97

В России пенсионерке вместо свечей в церковной лавке РПЦ продали макароны 3 3.01.2021, 17:13

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Видеофакт.

В Ленинградской области РФ 82-летняя жительница города Гатчина Галина Кожевникова приобрела в Соборе святого Павла 30 длинных свечей, которые при ближайшем рассмотрении оказались макаронами, пишут росСМИ .

Использовать пенсионерка свечи по прямому назначению, как источник света, решила 31 декабря, когда на улице внезапно погас свет.

«Начала поджигать — не горит. Вторую — не горит. Третью — то же самое. Попробовала на зуб, думаю может ниточка и покажется. Но свечка оказалась жесткой. Приехала внучка, я ей показала. Мол, посмотри, что за чудеса. Та надкусила, оказалось — макароны», — рассказала бабушка.

В храме в свою очередь считают, что «бабушка что-то путает» в силу своего преклонного возраста.

Пенсионерка не согласна с ними и отвечает, что хотя она уже и старенькая, но голова хорошо работает. «Вот точно не надо на меня как на дуру смотреть», — парирует церковникам пенсионерка.

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