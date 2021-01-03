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Как партизанят в Кобрине
Источник материала: Хартия'97
Как партизанят в Кобрине
За свободную Беларусь для себя и своих детей!
В Кобрине продолжаются партизанские вылазки, передает
- Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится обязанностью. Кобринские партизаны — за свободную Беларусь для себя и своих детей. Жыве Беларусь! - говорит один из участников партизанских акций.
По словам партизан, они не собираются в новом 2021-ом году останавливаться. Люди не представляют дальнейшей жизни в стране, которую захватил ОМОН и другие приспешники силовых структур.
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За свободную Беларусь для себя и своих детей!
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