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В Бресте проходит обыск в квартире Полины Шарендо-Панасюк
Источник материала: Хартия'97
В Бресте проходит обыск в квартире Полины Шарендо-Панасюк
Муж активистки «Европейской Беларуси» находится в ИВС.
В Бресте проходит обыск в квартире активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк. Об этом мать двоих детей успела сообщить
Напомним, что муж Полины, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо был
Активиста задержали возле собственного подъезда на глазах жены и детей.
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Муж активистки «Европейской Беларуси» находится в ИВС.
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