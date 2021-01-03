Источник материала: Хартия'97

В Бресте проходит обыск в квартире Полины Шарендо-Панасюк 5 3.01.2021, 16:52

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Муж активистки «Европейской Беларуси» находится в ИВС.

В Бресте проходит обыск в квартире активистки гражданской кампании «Европейская Беларусь» Полины Шарендо-Панасюк. Об этом мать двоих детей успела сообщить «Белсату» .

Напомним, что муж Полины, активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо был задержан 29 декабря и теперь находится в брестском ИВС.

Активиста задержали возле собственного подъезда на глазах жены и детей.

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