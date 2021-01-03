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Центр Карабаха будут очищать от неразорвавшихся боеприпасов еще 20 лет
03.01.2021 17:43 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв – Sputnik. Степень минной загрязненности территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики остается высокой, заявил директор Центра гуманитарного разминирования Карабаха Самвел Месропян.
Эхо войны
Он подчеркнул, что поиск боеприпасов ведется с 27 сентября, когда в регионе
"Только в городе Степанакерт мы с 27 сентября обнаружили и обезвредили примерно 30-40 тысяч неразорвавшихся боеприпасов", - сказал РИА Новости Самвел Месропян.
По его словам, работы саперам хватит еще лет на 15-20 или больше.
Опасности для жителей почти нет
Вместе с тем, столица непризнанной Нагорно-Карабахской республики уже примерно на 80 процентов очищена от неразорвавшихся боеприпасов, сообщил Месропян. В Степанакерте благодаря работе саперов опасность для местных жителей уже снизилась.
С момента вхождения на территорию региона миротворцев работа ведется совместно со специалистами из России, добавил собеседник.
"Наша группа "Центра гуманитарного разминирования Карабаха" работает с 1 августа 2020 года и работала всю войну. С 27 сентября (начало активных боевых действий на территории НКР – Sputnik) нами обнаружено и уничтожено около 80 тысяч неразорвавшихся боеприпасов различного типа",- сказал он.
Что происходит в Карабахе
Боевые действия возобновились в Нагорном Карабахе в конце сентября. Это стало продолжением многолетнего конфликта и привело к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября.
При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В настоящее время режим прекращения огня соблюдается в регионе по всей линии соприкосновения сторон. С начала миротворческой операции в Нагорный Карабах
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Только в Степанакерте с 27 сентября центр разминирования обнаружил примерно 30-40 тысяч неразорвавшихся боеприпасов.
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