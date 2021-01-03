ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Несколько человек задержано в Минске, где вновь прошли локальные марши и акции солидарности

03.01.2021 17:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Несколько человек задержано 3 января в Минске, где сторонники перемен провели очередные локальные марши и акции солидарности.

Несколько человек задержано в Минске, где вновь прошли локальные марши и акции солидарности

По информации правозащитников и волонтеров, не менее четырех человек доставлены в столичные РУВД.

В Минске акции против фальсификации президентских выборов и подавления инакомыслия сегодня прошли в Уручье, Лошице, Малиновке, Зеленом Луге, Сельхозпоселке, во дворах Советского района.

Также в Минске дворовые марши прошли на улицах Матусевича, Антоновская, Захарова, Пулихова, Беды, Золотая Горка, возле станции метро «Спортивная», а также в районе площади Бангалор и универсама «Рига».

Возле факультета журналистики Белгосуниверситета прошла акция солидарности в поддержку репрессированных журналистов. Участники акции вышли на крыльцо вуза с плакатами Free Press Club, «Не стать Азаренком», «62 избитых журналиста», «1200 суток за решеткой», «497 задержаний», «15 уголовных дел».

Также телеграм-каналы сообщают о проведении локальных акций в Гродно.

Участники акции в Дзержинске вышли с портретами бесследно исчезнувших политиков, а также погибших при невыясненных обстоятельствах участников протестов после президентских выборов в августе прошло года участников протестов.

С момента президентских выборов, прошедших 9 августа 2020 года, сторонники перемен практически ежедневно проводят акции с требованиями отставки Лукашенко и проведения новых честных выборов, освобождения политзаключенных, а также привлечения к ответственности силовиков за избиения мирных демонстрантов и пытки над ними. Почти два месяца акции проходят в новом формате — участники собираются на локальные марши и цепи солидарности во дворах и районах.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несколько человек задержано 3 января в Минске, где сторонники перемен провели очередные локальные марши и акции солидарности.
 
Новости дня
Новости разные
 
В России пенсионерке вместо свечей в церковной лавке РПЦ продали макароны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

02.01.2021
Салiдарнасць
03.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика