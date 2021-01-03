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Минское «Динамо» играет дома с «Авангардом». Онлайн матча

03.01.2021 17:51 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч в 2021 году. Соперник «зубров» — омский «Авангард».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане сейчас занимают седьмую строку в Западной конференции и начинают год серией матчей с тяжелыми соперниками, среди которых и «Авангард».

Правда, прошлый год «ястребы» завершили не лучшим образом, проиграв три из четырех последних поединков.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч в 2021 году. Соперник «зубров» - омский «Авангард».
 
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