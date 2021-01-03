Минское «Динамо» играет дома с «Авангардом». Онлайн матча

Источник материала: Tut.by

Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч в 2021 году. Соперник «зубров» — омский «Авангард».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Минчане сейчас занимают седьмую строку в Западной конференции и начинают год серией матчей с тяжелыми соперниками, среди которых и «Авангард».

Правда, прошлый год «ястребы» завершили не лучшим образом, проиграв три из четырех последних поединков.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

Партнер проекта:

Parimatch предлагает широкую линию на игры КХЛ и Париматч-Экстралиги. Вас ждет бонус +100% к первому депозиту в КХЛ и 20 фриспинов в онлайн-казино, где минимальная ставка всего 5 копеек и уже стартовал турнир от Booongo с призовым фондом 12 000 BYN!

Партнер проекта:

Parimatch предлагает широкую линию на игры КХЛ и Париматч-Экстралиги. Вас ждет бонус +100% к первому депозиту в КХЛ и 20 фриспинов в онлайн-казино, где минимальная ставка всего 5 копеек и уже стартовал турнир от Booongo с призовым фондом 12 000 BYN!